«Будут продолжаться взрывы»: что не так с бытовым газом и его утечками

За сутки с небольшим в разных регионах России произошло пять взрывов в жилых домах из-за утечек бытового газа. Инциденты случились в Набережных Челнах, Балтийске, Улан Удэ и под Москвой — в Видном и Красногорске. МЧС с начала осени зафиксировало уже около 20 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. NEWS.ru выяснял, в чем кроются причины частых взрывов — в изношенности коммуникаций, сезонном факторе, невозможности или нежелании мониторить состояние сетей, либо в чем-то еще. Ситуацию в деталях прокомментировали депутат Госдумы Галина Хованская и председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Галина Хованская: главное — это человеческий фактор

Главная причина — человеческий фактор. Пока он не будет исключён из этой цепочки, будут продолжаться взрывы. Вторая причина — нежелание тратить деньги на систему автоматического отключения подачи газа в случае утечки. Но при этом [у властей] есть деньги на похороны погибших, есть деньги на переселение [из пострадавших от взрывов домов]. А люди гибнут, и это добросовестные плательщики.

В новостройках уже устанавливаются системы автоматического отключения подачи газа с передачей сигнала [об утечке] в аварийно-диспетчерскую службу. В этом случае, если произошло ЧП, человеческий фактор исключён: не надо искать номер телефона нужного ведомства, не надо ждать ответа, потому что часто дозвониться бывает очень нелегко.

В квартирах очень большой процент газовых плит, нормативный срок эксплуатации которых давно превышен. И, казалось бы, когда проводится капитальный ремонт, нужно устанавливать за счёт бюджета новые плиты хотя бы малоимущим гражданам — тем, которые получают адресную помощь в виде субсидий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. И это можно делать не только во время капитального ремонта, а, например, после того, когда газовый инспектор выдаёт им предписание об отключении газа из-за устаревшего оборудования. А как пенсионерка может поменять плиту, если она живёт от пенсии до пенсии? Ещё в прошлом созыве Госдумы в правительстве поддержали эту инициативу [о замене старого оборудования за счёт бюджета], но ничего не сделали — ни методичку никакую не выпустили, ни рекомендации субъектам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Плиты с автоматическим отключением газа производят не только за рубежом, но и ряд предприятий в России. И если закупать их оптом, централизовано, то цена их будет ниже, что будет абсолютно правильным, учитывая, что малоимущих граждан насчитывается около 15%, а сейчас, возможно, больше. Но всё это не делается.

Кроме того, жители иногда очень плохо, а иногда вредительски обращаются с системой вентиляции. Отдельные хозяева закрывают вытяжки, из-за чего могут страдать и другие квартиры.

Никогда мы не сможем сберечь людей, которые гибнут, как 22-летняя девушка в Набережных челнах, от того, что за стеной живёт алкоголик, у которого якобы был отключён газ. По одной из версий, у него была проверка, но я прекрасно знаю, как такие проверки заканчиваются: заходят в квартиру, спрашивают, всё ли в порядке, и просят расписаться.

Коммуникации, которые идут к квартирам, в приличном состоянии. За это отвечает понятно кто. Но и внутри дома должны отвечать специалисты-профессионалы, потому что управляющие компании не имеют права заниматься такими делами.

Андрей Широков: нужно поменять нормативную базу

В многоквартирном доме существует одна глобальная проблема. Общедолевое имущество — это газовая сеть до вентиля, а после вентиля — это собственность владельца квартиры. Общедолевую сеть по заказу управляющей организации эксплуатирует та или иная газовая структура, которая имеет разрешение на эту работу, а внутриквартирное газовое оборудование практическим никто не обслуживает. Хоть есть какие-то документы, кто-то должен какие-то договоры заключать, контроля за приборами потребления газа внутри квартир нет. Люди не пускают [проверяющих] в квартиры. А аварии [на газовых сетях многоквартирных домов] чаще всего происходят именно там.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё важный момент — это работа вытяжной вентиляции в доме. Если вытяжка работает, никакого взрыва не произойдёт, потому что вентиляция излишки газа будет удалять из помещения. За состояние вентиляции отвечает управляющая компания, потому что это общедолевое имущество, работоспособность которого должна регулярно проверяться. Также проблема заключается в том, что все квартиры запечатаны стеклопакетами и герметичны. А если происходит утечка газа, то деваться ему некуда — он «заперт» окном и плохой вытяжной вентиляцией.

Нужно поменять нормативную базу и решить вопросы по внутриквартирному оборудованию. С моей точки зрения, управляющие организации должны знать всё в доме о техническом составе как общедолевого, так и поквартирного имущества, которое имеет отношение к безопасности людей. Ведь когда взрывается газ, люди гибнут и калечатся не только там, где он произошёл, но и в соседних квартирах. А потом на муниципалитеты и регионы ложатся вопросы — куда людей расселить, как дом восстановить, как найти инвестора для строительства нового, если старый восстановить нельзя. Люди же теряют собственность.

Как их защитить о того, чтобы они не теряли собственность от взрыва газа?

Управляющим организациям стоит внедрить в договоры управления, которые заключаются с жильцами, пункты, связанные с внутриквартирным оборудованием, не являющимся общедолевым. Также надо решить проблему с заменой газового оборудования в домах. Здесь надо включать экономические схемы, в первую очередь, через систему лизинга, потому что у многих людей нет денег, чтобы купить современные качественные газовые плиты, которые бы отсекали подачу газа при утечке. Такие плиты есть [в продаже], но они дорогие, а у людей пенсия 10 тысяч рублей, или зарплата 15 тысяч и трое детей бегают вокруг.

Хроника взрывов

16.mchs.gov.ru/deyatelnost

В городе Набережные Челны Республики Татарстан взрыв газа произошёл вечером 25 октября в пятиэтажном доме. В результате были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как заявили в СК «хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования». В ведомстве добавили, что 70-летний владелец квартиры, в которой взорвался газ, страдал алкоголизмом и состоял на учёте у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения и на газопровод, ведущий к его плите, установили металлическую заглушку. По словам местного жителя, около месяца назад в доме проводили техобслуживание газовой системы и это могло стать причиной аварии. По данным издания Readovka, СК проводил обыски и выемку документов в управляющей компании «Камстройсервис», обслуживающей разрушенный дом, и в Горгазе Набережных Челнов.

Днём 26 октября, газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажке подмосковного города Видное. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась. По данным регионального управления СК, инцидент произошёл в квартире на первом этаже «вследствие неосторожного использования жильцами газовой плиты во время приготовления продуктов». После «хлопка» частично обрушилась одна из стен.

В тот же день взрыв газа прогремел на первом этаже панельной пятиэтажки в городе Балтийске Калининградской области. После этого, по данным МЧС в здании начался пожар на площади 50 квадратных метров, погибших нет, пострадало несколько человек, погибших нет. По словам очевидцев, произошедшее было похоже на землетрясение, шум от взрыва был слышен на расстоянии 700–800 метров. Губернатор региона Антон Алиханов пояснил , что квартира находится на балансе муниципалитета, «наниматель жив-здоров», во время происшествия он был на работе, а дома никого не было. СК завёл уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Утром 27 октября взорвался газ в пятиэтажном жилом доме в столице Бурятии — Улан-Удэ. По словам местной жительницы, в квартире разрушилась перегородка, а также выбило окно. В момент происшествия хозяйка с ребёнком находились в другой комнате, поэтому они не пострадали.

Ещё один инцидент случился в среду 27 октября в подмосковном Красногрске. При проведении ремонтных работ произошёл «хлопок газовоздушной смеси» на последнем этаже пятиэтажки, внутри квартиры разрушена стена, а также выбиты окна. Пострадавших и погибших нет. По данным городских властей, причиной взрыва могла стать несанкционированная переустановка плиты. В СК уточняют , что бытовой газ взорвался при проведении сварочных работ. Ведомство начало проверку.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о подробностях аналогичных ЧП, случившихся в один ден — 8 сентября — в подмосковномм Ногинске и Екатеринбурге. Как заявлял тогда заслуженный архитектор РФ Андрей Анисимов, участившиеся инцидеенты с бытовым газом связаны с изношенностью сетей, а также с самовольными «реконструкциями». Он уверен, что «газ вообще надо выводить из жилого фонда, потому что это прошлый век», а к тому же данный вид энергоресурса в многоквартирных домах является «жутко вредным и жутко опасным».

По данным МЧС, с начала сентября в России произошло «произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования». Почти всегда пожары, возникающие из-за проблем с газовыми приборами, «сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными».

В ведомстве подчеркнули, что в холода почти число пожаров возрастает примерно на треть, а количество погибших — на 20%. Как правило они связаны с неправильной эксплуатацией или неисправностью газового и печного оборудования, а также электрообогревателей. При этом 60% всех таких ЧП происходят в жилых домах.

В рамках предупредительных мер сотрудники МЧС России ежегодно во всех регионах страны проводят комплекс превентивных мероприятий по пожарной безопасности в осенне-зимний период. Надзорные органы ведомства уже приступили к реализации операции «Отопление», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В рамках данной операции дополнительные профилактические мероприятия пройдут в жилом секторе, а также на объектах энергетики, здравоохранения, образования социальной и коммунальной сфер. Представители МЧС обещают устроить рейды по жилым домам и собрания граждан, на которых будут раздавать листовки и памятки о правилах противопожарной безопасности. Отдельное внимание в ведомстве собираются уделить неблагополучным и многодетным семьям, а также пожилым людям.