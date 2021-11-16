«Буду я время тратить»: Коломейцев отказался подавать в суд на лидера ЛДПР

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев прокомментировал в беседе с NEWS.ru оскорбительный выпад Владимира Жириновского, который назвал его «ростовским валенком». Парламентарий заявил, что не намерен тратить время на выяснение отношений с лидером ЛДПР в суде.

Да зачем он мне нужен. Буду я на него время тратить, — ответил депутат на вопрос об обращении в суд.

По его словам, рассмотрением инцидента займётся комиссия по этике. Коломейцев отметил, что, будучи её членом, уже поставил вопрос об этом.

На вопросы о причинах оскорбления и неприязни к нему Жириновского депутат отвечать отказался, объяснив, что ему эта тема неприятна.

Это всё равно, что сыпать раны солью. Думаю, что не стоит это делать, — сказал Коломейцев.