16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

«Буду я время тратить»: Коломейцев отказался подавать в суд на лидера ЛДПР

18:35, 16 ноября 2021
«Буду я время тратить»: Коломейцев отказался подавать в суд на лидера ЛДПР Николай Коломейцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев прокомментировал в беседе с NEWS.ru оскорбительный выпад Владимира Жириновского, который назвал его «ростовским валенком». Парламентарий заявил, что не намерен тратить время на выяснение отношений с лидером ЛДПР в суде.

Да зачем он мне нужен. Буду я на него время тратить, — ответил депутат на вопрос об обращении в суд.

По его словам, рассмотрением инцидента займётся комиссия по этике. Коломейцев отметил, что, будучи её членом, уже поставил вопрос об этом.

На вопросы о причинах оскорбления и неприязни к нему Жириновского депутат отвечать отказался, объяснив, что ему эта тема неприятна.

Это всё равно, что сыпать раны солью. Думаю, что не стоит это делать, — сказал Коломейцев.

Жириновский оскорбил Коломейцева в ходе заседания Госдумы, когда тот попытался, что-то сказать во время его выступления. Лидер ЛДПР также предложил лишить коммуниста депутатского мандата, обвинив его в саботаже. В итоге Жириновскому отключили микрофон, а спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил ему замечание.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео