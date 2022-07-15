«Будем дальше крыть почём зря»: Цветковой пообещали новое уголовное дело Активист Булатов пообещал продолжить преследовать художницу Юлию Цветкову

Фото: Соцсети

Юлия Цветкова

Активист Тимур Булатов, известный борьбой с ЛГБТ, которую он сам называл «нравственным джихадом», в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал продолжить преследовать художницу Юлию Цветкову (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). По его заявлению в отношении девушки уже возбуждали уголовное дело за распространение порнографии. Сегодня Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову по реабилитирующим основаниям, но Булатов заявил, что новые доказательства уже готовы, а «дело сшито».

У меня есть уголовный состав по той же самой статье, и мы сейчас будем возбуждать уголовное дело второе. Процессуальный экстаз её я буду продолжать. <...> Осталось, грубо говоря, написать требование возбудить уголовное дело на основании тех доказательств, которые я собрал абсолютно в законном порядке. У неё будет вторая часть пьесы, второй акт. Мы её будем дальше крыть почём зря, — сказал Булатов.

Активист выразил удовлетворённость тем, что девушка «отсидела свой условный срок», что «два-три года её мурыжили». Он предположил, что Цветкова заплатит штрафы и покинет Россию, как и другие, кто попадал под его давление.

В ноябре 2019 года против Юлии Цветковой было возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов её авторства. Художница делала их для того, чтобы снять стигму с женской физиологии.

Адвокат Юлии Цветковой Александр Пиховкин сообщил NEWS.ru, что в случае вступления оправдательного приговора в силу «очень большое число художников, музейных работников, вообще людей искусства смогут вздохнуть спокойно, по крайней мере на некоторое время». «Вопрос об исподнем белье для античных статуй на какое-то время станет неактуальным», — отметил он.