В России резко увеличился спрос на подержанные товары Россияне стали гораздо чаще покупать бывшие в употреблении одежду и обувь

В прошлом году спрос на некоторые товары, бывшие в употреблении, увеличился в полтора раза, сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Авито». Чаще всего в последнее время покупали «с рук» одежду, обувь и аксессуары, запчасти, автоаксессуары, детскую одежду и обувь, а также игрушки и детские товары, мебель и предметы интерьера

Самыми быстрорастущими (+66%) категориями 2022 года в сегменте подержанных товаров стали книги и журналы. На 44% по итогам прошедшего года увеличились продажи посуды и товаров для кухни, на 39% — детской одежды и обуви, на 36% — товаров для охоты и рыбалки, на 34% — для красоты и здоровья, сообщила представитель онлайн-площадки.

Чаще всего с рук на «Авито» по итогам 2022 года покупали одежду, обувь и аксессуары, запчасти, автоаксессуары, детскую одежду и обувь, а также игрушки и детские товары, мебель и предметы интерьера, сообщили в «Авито». Подержанные вещи также популярны в категориях бытовой техники, ремонта и строительства, товаров для компьютера, аудио- и видеотехники, телефонов.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы направили в правительство РФ письмо с предложением создать в стране индустрию по массовому восстановлению и использованию бывших в употреблении автозапчастей.