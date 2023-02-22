В России могут создать индустрию по восстановлению б/у запчастей «Известия»: в Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению б/у автозапчастей

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Депутаты Госдумы направили в правительство РФ письмо с предложением создать в стране индустрию по массовому восстановлению и использованию бывших в употреблении автозапчастей. Об этом сообщают «Известия», ознакомившиеся с копией послания. Парламентарии отмечают, что в настоящее время в стране отсутствует подобного рода индустрия, что может привести, с учетом международных санкций, к системным проблемам с ремонтом автомобилей.

Как отмечают депутаты, ремонт подержанных компонентов до 50% дешевле, чем выпуск новых комплектующих, при этом расход энергии ниже на 60%. Председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев отметил, что данной инициативе уже год, но она не теряет своей актуальности.

Предложение депутатов поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По мнению экспертов отрасли, создание производства по восстановлению подержанных автозапчастей позволит российской промышленности уйти от зависимости от зарубежных поставок.

Ранее глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что стоимость автозапчастей в России с марта по декабрь 2022 года в среднем выросла на 27,7%.

После начала спецоперации России на Украине из страны ушли или приостановили поставки своих машин многие зарубежные бренды, работающие в категории массового сегмента. В их числе Renault, Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Ford.