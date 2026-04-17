Бросьте семена в землю в апреле — и к концу весны участок покроется звездной россыпью нежных цветов

Ясколка Биберштейна, которую часто называют крымским эдельвейсом, — это многолетник, образующий плотные серебристые подушки высотой 15–25 см. Ее многочисленные цветки собраны в полузонтики на верхушках побегов и могут достигать 2–3 см в диаметре, полностью скрывая листву во время цветения.

Цветение начинается с конца апреля и длится до конца мая — около 25–30 дней. Но и после этого растение не теряет декоративности: его бело-войлочные листья сохраняют привлекательный серебристый оттенок до самой зимы. Этот многолетник удивительно неприхотлив — он прекрасно растет на солнце, не боится засухи, выдерживает морозы до -35 °C и довольствуется самыми бедными каменистыми почвами.

Выращивать ясколку проще простого: семена высевают прямо в открытый грунт в апреле или под зиму. Всходы появляются через 10–15 дней, а зацветает растение на второй год. В уходе оно практически не нуждается — достаточно редкого полива в сильную засуху и обрезки слишком разросшихся побегов. Идеально подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и создания «ковровых» композиций. Ясколка быстро разрастается, подавляя сорняки, и может расти на одном месте 3–5 лет без пересадки. Посадите этот неприхотливый многолетник — и он подарит вашему саду настоящее «снежное» покрывало, которое будет радовать вас долгие годы.

