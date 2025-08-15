Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 21:46

Бросьте эти семена на клумбу в конце лета, и цветы вырастут сами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бросьте эти семена на клумбу в конце лета, и цветы вырастут в следующем сезоне сами. Природа сделает все за вас! Весной вам останется только проредить всходы и наслаждаться яркой клумбой, которая появилась практически сама собой.

В конце лета посейте на клумбе календулу — ее яркие оранжевые «солнышки» появятся одними из первых, не требуя никакого ухода, а осыпавшиеся семена обеспечат цветение на годы вперед. Не забудьте про васильки — их голубые головки прекрасно размножаются самосевом и создают трогательный деревенский шарм.

Эшшольция с ее шелковистыми лепестками всех оттенков желтого и оранжевого тоже отлично возобновляется самосевом, каждый год расстилая по клумбе новый «ковер». А нигелла (чернушка) удивит не только нежными голубыми цветами, но и декоративными семенными коробочками, которые украсят сад осенью.



цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
