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22 июля 2026 в 20:00

Бросаю семена в конце лета прямо на грядку — всю весну и лето раскрываются яркие цветы

Фото: D-NEWS.ru
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Конец лета — идеальное время для посева многолетников и двулетников, которые взойдут следующей весной и зацветут уже в первый сезон. Семена, посеянные в августе, проходят естественную стратификацию за зиму, и весной появляются дружные, закаленные всходы, которые не боятся возвратных заморозков.

Аквилегия (водосбор): она успевает укорениться до зимы и зацветает на следующий год. Дельфиниум, посеянный семенами в августе, уже в июне выбросит высокие свечи синих, голубых или белых соцветий. Виола (анютины глазки), турецкая гвоздика и маргаритки, посеянные в конце лета, дадут розетку листьев осенью, а весной зацветут одними из первых. Рудбекия, посеянная в августе, зацветет следующим июнем. Энотера, левкой, мак восточный, незабудки, наперстянка, гвоздика травянка, шалфей и эшшольция также отлично размножаются подзимним посевом.

Семена просто разбрасывают по поверхности рыхлой почвы, слегка присыпают и поливают — и до весны о них можно забыть.

Ранее был назван цветок, который меняет окраску в зависимости от погоды.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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