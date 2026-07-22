Бросаю семена в конце лета прямо на грядку — всю весну и лето раскрываются яркие цветы

Бросаю семена в конце лета прямо на грядку — всю весну и лето раскрываются яркие цветы

Конец лета — идеальное время для посева многолетников и двулетников, которые взойдут следующей весной и зацветут уже в первый сезон. Семена, посеянные в августе, проходят естественную стратификацию за зиму, и весной появляются дружные, закаленные всходы, которые не боятся возвратных заморозков.

Аквилегия (водосбор): она успевает укорениться до зимы и зацветает на следующий год. Дельфиниум, посеянный семенами в августе, уже в июне выбросит высокие свечи синих, голубых или белых соцветий. Виола (анютины глазки), турецкая гвоздика и маргаритки, посеянные в конце лета, дадут розетку листьев осенью, а весной зацветут одними из первых. Рудбекия, посеянная в августе, зацветет следующим июнем. Энотера, левкой, мак восточный, незабудки, наперстянка, гвоздика травянка, шалфей и эшшольция также отлично размножаются подзимним посевом.

Семена просто разбрасывают по поверхности рыхлой почвы, слегка присыпают и поливают — и до весны о них можно забыть.

Ранее был назван цветок, который меняет окраску в зависимости от погоды.