Британке уменьшили грудь вместо замены линз в очках

Жительница Великобритании, работавшая секретарём в медицинской компании, более шести лет лет страдала от болей, вызванных линзами в её очках. До выяснения настоящей причины недомогания медики, в числе прочих процедур, даже уменьшили женщине грудь.
Как
Во время проверки зрения врач заметил, что женщине больно двигаться. Он спросил, не установлены ли в её очках варифокальные линзы. Смит ответила утвердительно.
Врач заявил, что они могут быть источником испытываемых неудобств, так как я постоянно двигала шеей, чтобы видеть, как следует. Я носила варифокальные линзы порядка 20 лет, и мне казалось невероятным, что эти едва заметные движения могут спровоцировать такую боль, — призналась британка.
Смит прислушалась к офтальмологу и купила очки с линзами, лучше приспособленными к работе за компьютером, после чего мучившие её боли сошли на нет.
Ранее индийские учёные выяснили, что люди, носящие очки, имеют меньше шансов заразиться COVID-19, писал NEWS.ru.