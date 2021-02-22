Британке уменьшили грудь вместо замены линз в очках

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Жительница Великобритании, работавшая секретарём в медицинской компании, более шести лет лет страдала от болей, вызванных линзами в её очках. До выяснения настоящей причины недомогания медики, в числе прочих процедур, даже уменьшили женщине грудь.

Как пишет Daily Mail, 74-летняя Барбара Смит много времени проводила за компьютером по работе. Со временем у неё появилось онемение в нижней части шеи, которое распространилось на плечи. Позже она начала чувствовать боль в этих частях тела при движении. Женщина обращалась к медицинским специалистам разного профиля, пытаясь выяснить причины мучавших её болей. Один из медиков выписал ей лекарства от артрита. Другой предположил, что причиной болей мог стать внушительный бюст, и пациентка согласилась на операцию по уменьшению груди. В конце концов настоящую причину проблем Смит случайно выяснил офтальмолог.

Во время проверки зрения врач заметил, что женщине больно двигаться. Он спросил, не установлены ли в её очках варифокальные линзы. Смит ответила утвердительно.

Врач заявил, что они могут быть источником испытываемых неудобств, так как я постоянно двигала шеей, чтобы видеть, как следует. Я носила варифокальные линзы порядка 20 лет, и мне казалось невероятным, что эти едва заметные движения могут спровоцировать такую боль, — призналась британка.

Смит прислушалась к офтальмологу и купила очки с линзами, лучше приспособленными к работе за компьютером, после чего мучившие её боли сошли на нет.

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