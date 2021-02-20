Учёные из Индии рассказали о преимуществе очкариков во время пандемии

https://static.news.ru/photo/574ee0a6-743f-11eb-857f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Носящие очки люди лучше защищены в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявили индийские учёные.

Они пообщались с 304 пациентами с COVID-19 и выяснили, что 19% из них большую часть времени носят очки. Учёные пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.

Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он (человек в очках. — NEWS.ru) прикасается к глазам около трёх раз, — цитирует учёных The Sunday Telegraph.

Ранее офтальмологи назвали три фатальных ошибки при ношении контактных линз. Неправильно оставаться в линзах на ночь, даже если на упаковке написано, что в них можно спать. Никакие линзы не являются кислородопроницаемыми и глаза в них не дышат. Линзы нельзя носить дольше положенного срока, а также использовать их во время ОРВИ.

Как писал NEWS.ru, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Ирина Лещенко заявила, что из-за коронавируса обостряются все хронические заболевания, в том числе болезни глаз. Она пояснила, что чаще всего COVID-пациенты страдают от аллергического конъюнктивита.