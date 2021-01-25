Офтальмолог рассказала о связи болезней глаз и коронавируса

https://static.news.ru/photo/409b678c-5f8e-11eb-88c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Все хронические заболевания обостряются из-за коронавируса, и болезни глаз не являются исключением. Об этом заявила врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.

По её словам, наиболее часто из-за коронавируса обостряется аллергический конъюнктивит.

У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение, — отметила Лещенко в беседе с радио Sputnik.

Офтальмолог подчеркнула, что люди с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, после перенесённого коронавируса должны обязательно пройти осмотр у врача. Это поможет не пропустить симптомы обострения болезни, считает Лещенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк планирует выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». По его словам, оно способно бороться с COVID-19 и некоторыми другими вирусными заболеваниями. Препарат уже тестировался на почти 700 пожилых пациентах-добровольцах.