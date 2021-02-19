Офтальмологи назвали три фатальных ошибки при ношении контактных линз

Ещё 30 лет назад люди с плохим зрением вынуждены были носить очки. Этот аксессуар нравился далеко не всем. Очки запотевают в мороз и сваливаются с носа во время занятий спортом. Изобретение контактных линз стало спасением для людей с плохим зрением. Увидеть мир не через стекло оказалось возможным. Но при этом врачи предупреждают — контактные линзы при неправильном использовании могут нанести серьёзный вред глазам. Специалисты рассказали NEWS.ru, как скорректировать зрение правильно, не получив эрозию или язву глаза.

Носить линзы можно далеко не всем. Перед покупкой необходимо обязательно пройти полное обследование у офтальмолога, сообщил NEWS.ru окулист Вячеслав Куренков. Например, у некоторых людей плохо работают слёзные железы и глаза постоянно сохнут. Линзы им противопоказаны — они могут травмировать роговицу. Также их нельзя надевать пациентам с косоглазием, глаукомой и катарактой.

Не расставаться с линзами ночью

Даже если патологий органов зрения не наблюдается, они могут появиться, если носить линзы неправильно. Самая распространённая ошибка — не снимать их на ночь. Некоторые производители пишут на упаковке, что в линзах можно спать. Это не более чем рекламный ход, считает Куренков. На самом деле ни одни линзы не являются кислородопроницаемыми (ещё один маркетинговый трюк), то есть глаза в них «не дышат». Для этого процесса необходима биологическая система, расположенная на роговице. Она захватывает кислород и проводит его внутрь. Линза же полностью её блокирует.

Ночью глаз «дышит» и восстанавливает свои функции. Если его лишить такой возможности, то наступит кислородное голодание. Это может вылиться в эрозию роговицы, язву, частичную или полную потерю зрения. При этом патология может развиться молниеносно.

Иногда достаточно не снять линзы один раз, чтобы получить серьёзное заболевание глаз. У меня были пациенты, которые попадали на больничную койку после одной ночи в линзах. Просыпались и обнаруживали воспаление, которое так и не проходило. Вячеслав Куренков офтальмолог и окулист офтальмолог и окулист

Единственные линзы, которые можно и нужно оставлять на глазах, — линзы временной коррекции близорукости, сообщил доктор. Они механически воздействуют на верхние слои роговицы и восстанавливают функцию глаза. Линзы возвращают человеку 100-процентное зрение на сутки или двое. Днём их нужно обязательно снимать, иначе это может спровоцировать воспаление.

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Носить дольше положенного срока

Контактные линзы чаще встречаются трёх видов — однодневные, двухнедельные и месячные. Распространённая ошибка — носить их дольше положенного срока. Кто-то забывает купить, кто-то специально экономит деньги и ждёт, пока линза не станет нестерпимо мешать. Делать это нельзя, предупреждает Вячеслав Куренков.

За срок ношения линза накапливает множество ненужных организму бактерий и белков. Их не очищает раствор для линз. Они остаются на поверхности и соприкасаются с роговицей, — сообщил доктор.

Грязные линзы могут спровоцировать воспаление роговицы, «присоединить» вторичную инфекцию, например конъюнктивит. В худшем случае может развиться язва роговицы, что грозит потерей зрения.

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Ношение линз во время ОРВИ

Во время простуды ношение линз строго запрещено — ограничение действует не только в активной фазе болезни, но и при первых её признаках, сообщил в разговоре с NEWS.ru детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор и основатель детских глазных клиник Игорь Азнаурян. Негативные последствия во время болезни связаны с тем, что в этот период организм находится в обезвоженном состоянии.

Когда человек простужается, его глаза страдают от нехватки слёзной жидкости, которая способствует смазыванию оптических изделий и увлажнению роговицы. Кроме того, жидкость, которая выделяется из носа во время простуды, является источником различных бактерий, которые во время чихания попадают на линзы. Это увеличивает риск воспаления зрительных органов, например может появиться конъюнктивит.

Между тем генеральный директор «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии» Эрнст Мулдашев в беседе с NEWS.ru назвал контактные линзы «лучшим изобретением человечества». Он заметил, что они эффективнее корректируют зрение, чем очки. К тому же линзы абсолютно безопасны для глаз при правильной эксплуатации. При этом лазерная коррекция зрения, на которую часто решаются близорукие люди, имеет массу побочных эффектов, считает доктор. Через несколько лет после таких операций зрение вновь ухудшается.