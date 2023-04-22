«Бред сивой кобылы»: политолог о якобы шпионах среди дипмиссии России в ФРГ Политолог Сергиенко: подозрения российских дипломатов в ФРГ в шпионаже является «бредом сивой кобылы»

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Посольство России в Германии

Подозрения по поводу якобы шпионской деятельности российских дипломатов в ФРГ — это «бред сивой кобылы», заявил NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко. Эксперт отметил, что Германия — не субъектная страна, а ее спецслужбы не обладают необходимыми данными.

Я не верю в субъектность ФРГ, что спецслужбы ФРГ накопили достаточно материала. Это бред сивой кобылы для тех, кто знает, как работают представители посольства. Все очень просто. У нас в Берлине есть школа для русскоговорящих детей. Там и немцев даже нет, о каком шпионаже вы можете говорить? Это небольшой пятачок в Берлине, где вся жизнь людей происходит, какой шпионаж семей дипломатов?, — рассказал Сергиенко.

По его словам, «Германия, все-таки, взяла под козырек, а США делают это для того, чтобы как можно меньше диалог шел не через Америку».

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России выслали из страны более 20 немецких дипломатов. По ее словам, это стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.