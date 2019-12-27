Брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной заявил, что непричастен к объявлению её в розыск по делу о клевете.
По словам Виктора Батурина, его финансовый управляющий в деле о банкротстве Эренцен Манжеев подал иск в частном порядке.
Я к этому отношения не имею, — подчеркнул он.
Батурин добавил, что Манжеев «имеет право делать всё, что хочет»,
Ранее NEWS.ru писал, что мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко». Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.
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