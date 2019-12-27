https://static.news.ru/photo/76b37276-28c4-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Батурин Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной заявил, что непричастен к объявлению её в розыск по делу о клевете.

По словам Виктора Батурина, его финансовый управляющий в деле о банкротстве Эренцен Манжеев подал иск в частном порядке.

Я к этому отношения не имею, — подчеркнул он.

Батурин добавил, что Манжеев «имеет право делать всё, что хочет», передаёт «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал, что мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко». Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.