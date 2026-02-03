Зимняя Олимпиада — 2026
Бостонский кремовый пирог: нежный бисквит, ванильный крем, шоколадная глазурь. Готовлю вместо «Наполеона» — красиво и не приторно!

Этот десерт построен на безупречном балансе трех элементов: легкого, маслянистого бисквита, прохладного, бархатистого заварного крема с чистейшим ванильным вкусом и тонкой, хрупкой, слегка горьковатой шоколадной глазури, которая добавляет необходимый контраст.

Для бисквита три яйца взбиваю со 100 граммами сахара и щепоткой ванилина миксером до пышной, светлой массы, увеличившейся в объеме в 2-3 раза. Просеиваю в яичную смесь 100 граммов муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх. Затем вливаю 50 мл молока и 50 мл растительного масла без запаха, снова аккуратно перемешиваю до однородности. Тесто переливаю в форму диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Готовому коржу даю полностью остыть в форме, затем разрезаю его вдоль на два пласта.

Для крема три яичных желтка смешиваю с 50 граммами сахара, 20 граммами кукурузного крахмала и щепоткой ванилина до однородности. В кастрюльке довожу до кипения 350 мл молока. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю горячее молоко в желтковую смесь. Затем возвращаю всю массу обратно в кастрюлю и, непрерывно помешивая венчиком, варю на среднем огне до загустения. Снимаю с огня, добавляю 30 граммов холодного сливочного масла, перемешиваю до его растворения. Накрываю крем пленкой «в контакт» и полностью остужаю. Собираю пирог: нижний корж смазываю всем заварным кремом, накрываю верхним коржом, слегка придавливаю. Для глазури 100 граммов темного шоколада ломаю в миску, добавляю 70 мл горячих сливок, жду минуту, затем размешиваю до гладкости. Остужаю глазурь 5-7 минут до загустения, затем выливаю на центр пирога и разравниваю по краям. Убираю пирог в холодильник минимум на 2-3 часа для стабилизации.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
