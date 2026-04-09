Борщ, который мы едим с медом и грецкими орехами. Не смейтесь, пока не попробуете — вот рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Оказывается, борщ — это не только про сметану, в некоторых регионах его издавна едят с медом и грецкими орехами. Мед обволакивает бульон, делает его мягче. А орехи посыпают сверху — они добавляют текстуру и благородную горчинку.

Что понадобится для борща

Для бульона: 500 г говядины на кости, 2,5–3 л воды, соль. Для зажарки: 2 средние свеклы, 2 моркови, 2 луковицы, 3–4 помидора (или 2 ст. л. томатной пасты), растительное масло. Для заправки: 3–4 картофелины, капуста (300 г), 2–3 зубчика чеснока, лавровый лист, черный перец горошком, зелень (укроп, петрушка). Для подачи: сметана, жидкий мед, горсть грецких орехов, свежая зелень.

Как я его готовлю

Мясо заливаю холодной водой, довожу до кипения, снимаю пену, солю и варю 1,5–2 часа до мягкости. Мясо вынимаю, бульон процеживаю.

Картофель нарезаю кубиками, капусту шинкую. Добавляю в бульон картофель и капусту, варю 15 минут. Пока варятся овощи, готовлю зажарку: лук и морковь нарезаю, обжариваю на масле до мягкости.

Свеклу натираю на крупной терке, добавляю к луку и моркови, жарю 5 минут. Добавляю нарезанные помидоры (или томатную пасту), туда же можно добавить ложку уксуса или лимонного сока, чтобы свекла сохранила цвет.

Тушу все вместе еще 5–7 минут. Добавляю зажарку в суп, кладу лавровый лист, перец горошком, измельченный чеснок. Варю еще 10 минут. Выключаю огонь, даю настояться под крышкой 20–30 минут.

Подаю так: в тарелку наливаю борщ, добавляю ложку сметаны, посыпаю рублеными грецкими орехами и зеленью, сверху капаю жидкий мед.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
