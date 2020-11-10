Большой театр предложили закрыть на карантин

https://static.news.ru/photo/96a44e04-2362-11eb-892f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях ограничений, которые ввели столичные власти, честнее закрыть Большой театр на карантин, поскольку в противном случае он столкнётся с серьёзными проблемами, считает гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Если ситуация с эпидемией такова, что требуются такие ограничения, тогда было бы честнее закрыть, — цитирует гендиректора РБК.

Билеты на спектакли были проданы до конца декабря. После того как в мэрии уменьшили лимит заполняемости зала с 50% до 25%, непонятно, что делать со зрителями.

Каким образом сортировать людей — кого пускать, а кого не пускать в театр — мы не понимаем, — отметил Урин.

По его словам, администрация Большого театра не имеет юридического основания не пускать на спектакли тех, у кого были куплены билеты. Из-за новых ограничений также возникнут экономические проблемы. Гонорары артистов покрываются не бюджетом, а тем, что зарабатывает театр.

Если при 50% заполняемости зала мы ещё каким-то образом вносили коррективы, снижая гонорары, то при заполняемости 25% мы не сможем этого сделать, — подчеркнул гендиректор Большого театра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в столице ожидается ухудшение ситуации с коронавирусом. Из-за этого власти вводят ряд новых ограничений, которые будут действовать с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года. Так, снижается максимальное число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах. Их количество не должно превышать 25% общей вместимости зала, писал NEWS.ru.