Собянин ожидает в ближайшие недели ухудшения ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ade8a8d6-2348-11eb-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в ближайшие недели может ухудшиться.

Доля положительных тестов на коронавирусную инфекцию в Москве выросла до 7,5%. Растёт число заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями. Градоначальник подчеркнул, что существующих мер противодействия коронавирусу недостаточно.

Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, — написал Собянин на своём сайте.

В связи с этим столичные власти вводят ряд новых ограничений, которые будут действовать с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.

Учащиеся колледжей и городских вузов обязаны будут перейти на дистанционное обучение. Власти рекомендуют заниматься дистанционно в федеральных и частных вузах и колледжах. Школьникам и студентам, обучающимся на дому, рекомендуется свести к минимуму поездки по городу.

Заведения общественного питания, а также ночные клубы, караоке, дискотеки прекратят работу в ночное время — с 23:00 до 06:00. Разрешено работать навынос, а также осуществлять доставку готовых блюд. Столичные власти призвали использовать систему чекинов для работников и посетителей развлекательных заведений.

Также снижается максимальное число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах. Их количество не должно превышать 25% общей вместимости зала. Культурные, просветительские, развлекательные, выставочные и другие мероприятия с участием зрителей временно приостанавливаются. Разрешено проводить их в онлайн-формате. Ограничения не касаются официальных мероприятий.

Временно прекращают работу детские развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ, ресторанах и кафе, а также детские лагеря дневного пребывания. На открытом воздухе разрешено проводить развлекательные мероприятия с участием детей.

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа COVID-19 выявлен ещё у 5902 жителей Москвы. Общее число заболевших в городе достигло 481 068. За прошедшие сутки излечились 3663 пациента.