Свыше двух третей россиян (68%) признались, что с одобрением относятся к деятельности президента Владимира Путина. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов.
Согласно результатам
Также россияне оценили работу премьер-министра Дмитрия Медведева. 35% одобряют его деятельность, а 64% озвучили обратное мнение.
Большинство также негативно высказалось о работе кабмина и Госдумы. Их поддерживают только 43% и 37% россиян соответственно.
Как писал News.ru, ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину необходимо более 160 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. При этом больше всего денег нужно жителям Москвы.
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