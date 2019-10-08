https://static.news.ru/photo/f3a57038-e9b6-11e9-ada3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше двух третей россиян (68%) признались, что с одобрением относятся к деятельности президента Владимира Путина. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов.

Согласно результатам опроса Левада-Центра, 49% опрошенных считают, что сейчас дела в стране идут в правильном направлении, а 41% — что правительство придерживается неверного пути. Каждый десятый гражданин затрудняется ответить на вопрос о положении дел в РФ.

Также россияне оценили работу премьер-министра Дмитрия Медведева. 35% одобряют его деятельность, а 64% озвучили обратное мнение.

Большинство также негативно высказалось о работе кабмина и Госдумы. Их поддерживают только 43% и 37% россиян соответственно.

Как писал News.ru, ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину необходимо более 160 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. При этом больше всего денег нужно жителям Москвы.