Большинство заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет

За последние сутки коронавирус выявлен у 591 жителя столицы. В числе новых заболевших — 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека относятся к возрастной категории от 46 до 65 лет.
COVID-19 обнаружен у 93 человек старше 65 лет, из которых 23 человека перешагнули 80-летний рубеж. Кроме того, в числе заразившихся — 30 детей,
Всего в Москве выявлено 4,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Подавляющее большинство инфицированных — лица в возрасте до 65 лет.
В России зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. За последние сутки в стране подтверждены 954 случая коронавирусной инфекции. Умерли 45 человек, выздоровели 406 человек.
В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Жертвами заболевания стали 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв поиронизировал над «омоложением» коронавируса в столице. По его мнению, росту инфицированных среди молодёжи и лиц среднего возраста способствовали выезды жителей Москвы на шашлыки во время выходной недели.
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