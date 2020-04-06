Большинство заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет

https://static.news.ru/photo/7f9a88e2-77e4-11ea-bb94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки коронавирус выявлен у 591 жителя столицы. В числе новых заболевших — 264 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 204 человека относятся к возрастной категории от 46 до 65 лет.

COVID-19 обнаружен у 93 человек старше 65 лет, из которых 23 человека перешагнули 80-летний рубеж. Кроме того, в числе заразившихся — 30 детей, сообщается на сайте оперативного штаба по коронавирусу в столице.

Всего в Москве выявлено 4,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Подавляющее большинство инфицированных — лица в возрасте до 65 лет.

В России зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. За последние сутки в стране подтверждены 954 случая коронавирусной инфекции. Умерли 45 человек, выздоровели 406 человек.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Жертвами заболевания стали 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв поиронизировал над «омоложением» коронавируса в столице. По его мнению, росту инфицированных среди молодёжи и лиц среднего возраста способствовали выезды жителей Москвы на шашлыки во время выходной недели.