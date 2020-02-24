https://static.news.ru/photo/49d3d4bc-56e1-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство туристов готовы отдать предпочтение поездам вместо самолётов, руководствуясь соображениями большей экологичности этого вида транспорта. Такие данные обнародовали исследователи, которые провели опрос путешественников.

Положительно к такой идее отнеслись 80% респондентов. При этом 60% заявили, что уже стараются перемещаться на экологичном транспорте, сообщает OneTwoTrip. Ещё 20% ждут, когда поезда станут скоростными, чтобы пересесть на них.

Вместе с тем, каждый пятый опрошенный не готов отказаться от перелётов, часть из них попросту не верят, что экологические проблемы настолько серьёзны.

13,6% туристов ценят своё время, поэтому не готовы замедляться в путешествиях по миру, а остальные предпочитают поездам другие виды транспорта.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские туристы рассказали, сколько денег из своих доходов тратят на путешествия.