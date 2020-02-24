Большинство туристов готовы отдать предпочтение поездам вместо самолётов, руководствуясь соображениями большей экологичности этого вида транспорта. Такие данные обнародовали исследователи, которые провели опрос путешественников.
Положительно к такой идее отнеслись 80% респондентов. При этом 60% заявили, что уже стараются перемещаться на экологичном транспорте,
Вместе с тем, каждый пятый опрошенный не готов отказаться от перелётов, часть из них попросту не верят, что экологические проблемы настолько серьёзны.
13,6% туристов ценят своё время, поэтому не готовы замедляться в путешествиях по миру, а остальные предпочитают поездам другие виды транспорта.
Ранее, как писал NEWS.ru, российские туристы рассказали, сколько денег из своих доходов тратят на путешествия.
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