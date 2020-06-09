Большинство россиян считает электронную трудовую книжку удобнее обычной

https://static.news.ru/photo/08a474e2-aa2e-11ea-80be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющая часть граждан РФ считает электронную трудовую книжку удобнее бумажной. Об этом по итогам голосования журналистам сообщили специалисты Роструда.

За то, что электронная трудовая удобнее бумажной, проголосовали 67% респондентов. Из них 47% заявили, что главным преимуществом такого варианта является повышенный уровень сохранности информации о трудовой деятельности человека.

Кроме того, более 80% респондентов уверены: работодателям также проще иметь дело с электронной версией трудовой книжки. А 40% опрошенных, в свою очередь, отметили, что данный вариант облегчает процесс трудоустройства и взаимодействия с отделом кадров.

Также россияне ответили на следующий вопрос: какие ещё документы им хотелось бы иметь в электронном виде? Из всех респондентов 23% назвали паспорт, а 22% — трудовой договор, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в ПФР призвали не избавляться от бумажных трудовых книжек, так как при переходе на электронные новый формат документа будет содержать информацию о трудовой деятельности только с 2020 года.

Во время работы над законопроектом о переходе на электронные трудовые книжки было принято решение не переводить в новый формат информацию о всей трудовой деятельности человека, поскольку внесение всего трудового стажа сотрудника станет большой нагрузкой для работодателя.