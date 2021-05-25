Большинство россиян решили провести отпуск дома или на даче

https://static.news.ru/photo/c7787f5c-bd3e-11eb-b8bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян не намерены куда-либо уезжать во время летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Провести отпуск дома собираются 52% граждан, а на даче — 34%. Среди тех, кто летом никуда не поедет, 40% причиной такого решения назвали отсутствие финансовой возможности или снижение доходов.

14% вовсе не возьмут отпуск и будут работать. Ещё 7% не поедут отдыхать из-за здоровья, у 4% на это нет времени, а 4% не планируют путешествия из-за преклонного возраста.

2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за угрозы коронавируса.

Лишь 13% заявили, что поедут в другой город. Прежде всего, они хотели бы побывать на курортах Черноморского побережья Кавказа (13%) или в Крыму (8%).

По 9% наших опрошенных планируют посетить страны дальнего зарубежья, либо другие места на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики), а также Прибалтику (1%).

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (36%) специально копят деньги, чтобы поехать отдыхать. Они собираются потратить порядка 40 тысяч рублей на человека. Допускают возможность чаще выбирать отдых в России в ближайшие несколько лет 75% россиян.

В пятёрку наиболее привлекательных отечественных направлений для отдыха вошли Крым (29%), Краснодарский край (кроме Сочи, 17%), Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%).

Опрос проводился 15 и 16 мая. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее аналогичные результаты были обнародованы после другого опроса. О том, что вообще не собираются в отпуск предстоящим летом, также заявили более половины респондентов — 54%. При этом те, кто всё-таки будет отдыхать, в большинстве своём планируют отпуск на август и намерены путешествовать по просторам родины.