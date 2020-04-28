Большинство россиян оказались сторонниками жёсткого карантина

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60% считают, что в России предпочтительны жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Исследование показало, что за жёсткие меры в большей мере выступают респонденты старше 60 лет (70%). Согласно опросу, каждый четвёртый россиянин — за мягкие меры, наиболее активно за такой вариант выступают респонденты 18–24 лет (34%).

Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля. В ряде регионов для населения ввели пропускной режим. Он действует, например, в Чечне и Татарстане. В Москве и Подмосковье начали выдавать разрешения на поездки на транспорте — как личном, так и общественном.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек, писал NEWS.ru.