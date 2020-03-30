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Большинство граждан РФ не выходят из дома без крайней необходимости из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 29 марта по утро 30 марта проводили специалисты сайта стопкоронавирус.рф в мессенджерах Viber и Telegram.

Опрос показал, что четверть (25%) опрошенных в Telegram не покидают свои дома, более половины делают это при крайней необходимости. 7% ведут привычный образ жизни, но стали внимательнее относиться к гигиене.

Опрос в Viber дал похожие результаты: 21% респондентов полностью самоизолировались, 68% покидают дом только по неотложным делам, 2% не соблюдают никаких правил.

Как ранее писал NEWS.ru, актёры, художники и музыканты приняли участие в акции, в рамках которой предлагают друг другу исполнять отрывки из любимых произведений и показывать свои картины и этюды. Эстафета, проходящая в соцсетях, получила название #homeartchallenge.