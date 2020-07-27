Большинство москвичей хотели бы видеть мэром столицы женщину

https://static.news.ru/photo/23178ecc-cffe-11ea-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 82% жителей Москвы допустили назначение главой города женщину. Такие данные приводит исследовательское агентство Zoom Market, которое провело в июле 2020 года федеральный социологический опрос.

Исследование было организовано в 17 городах России по методу личных интервью среди 2040 респондентов на основании трёх вопросов: вы допускаете возможность назначения женщины на должность главы вашего города, вы бы поддержали (проголосовали) за назначение женщины на пост главы вашего города, по вашему мнению, женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина?

В Москве мэром женщину хотели бы видеть 82% опрошенных, в Екатеринбурге — 42%, в Саратове — 43%, в Краснодаре — 39%, в Новосибирске — 37%, в Самаре — 29%, в Перми — 25%, в Санкт-Петербурге — 22%, в Челябинске — 20%, в Нижнем Новгороде — 19%.

Меньше всего людей хотели бы видеть своим градоначальником женщину в Махачкале (1%), Казани (3%) и Уфе (9%).

По словам коммерческого директора Zoom Market Андрея Штырова, на вопрос о возможности назначения женщины президентом Российской Федерации лишь 42% жителей страны ответили положительно.

Zoom Market было основано в 2008 году. За время существования агентства было проведено более 500 исследовательских проектов. Среди клиентов — различные органы государственной власти и крупнейшие российские и иностранные компании.

Ранее эксперты назвали губернаторов, чей имидж пострадал из-за коронавируса. Аналитики агентства по управлению репутацией Sidorin Lab изучили отношение пользователей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», YouTube, Instagram, Twitter, «Яндекс.Дзен» к ограничительным мерам на этапе постепенного снятия с 25 мая по 30 июня — всего около полумиллиона связанных с карантинными ограничениями постов, более 269 тыс. пользователей. Учитывались геоданные пользователей, что позволило получить разбивку по регионам.

Мэр российской столицы Сергей Собянин упоминался в 11% из более 70 тыс. написанных за месяц постов жителей Москвы об ограничениях. Градоначальник является абсолютным лидером и по числу таких сообщений, и по доле упоминаний. На второй строчке по этому показателю оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на третьем — глава Красноярского края Александр Усс. А вот пользователи соцсетей из Санкт-Петербурга, хотя и были вторыми в России по числу сообщений о карантине, очень редко упоминали главу города Александра Беглова — всего в 2% случаев. В подавляющем большинстве постов губернаторов критиковали и ругали как авторы записей, так и участники обсуждения. Антилидером оказался губернатор Ростовской области Василий Голубев. За ним следуют Беглов и Собянин, глава Самарской области Дмитрий Азаров и Усс, писал NEWS.ru.