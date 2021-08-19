Больше 40 человек депортировали из России после драки в Кузьминках

Силовики депортировали из России 46 иностранцев, которые принимали участие в массовой драке у станции метро «Кузьминки» в Москве. Об этом рассказал глава пресс-службы городского ГУ МВД Владимир Васенин, передаёт РИА Новости.

По его словам, 87 мигрантов разместили в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве, где они будут находиться до 90 суток. 46 уже депортированы, ещё 41 ждёт отбытия на родину.

По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве сроком на 90 суток, — поделился он.

Массовая драка в Кузьминках произошла 12 июля между уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра. В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой.

После этого силовики задержали около 100 участников драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.

Работающий с мигрантами юрист Валентина Чупик рассказывала, что после драки московские силовики начали массово задерживать выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.