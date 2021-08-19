Больше 40 человек депортировали из России после драки в Кузьминках

Силовики депортировали из России 46 иностранцев, которые принимали участие в массовой драке у станции метро «Кузьминки» в Москве. Об этом рассказал глава пресс-службы городского ГУ МВД Владимир Васенин, передаёт РИА Новости.
По его словам, 87 мигрантов
По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве сроком на 90 суток, — поделился он.
Массовая драка в Кузьминках произошла 12 июля между уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра. В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой.
После этого силовики задержали около 100 участников драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.
Работающий с мигрантами юрист Валентина Чупик рассказывала, что после драки московские силовики начали массово задерживать выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.