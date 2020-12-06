Больше 2 тысяч иностранных студентов отчислились из российских вузов

https://static.news.ru/photo/17907e56-37b9-11eb-b203-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

С начала учебного года из российских вызов отчислились примерно 2,5 тысячи студентов из других стран, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В период с 1 сентября по 30 ноября <...> отчислились 2,5 тысячи студентов, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Чиновник отметил, что аналогичное количество студентов покидало учебные заведения и годом ранее. Для составления статистики власти используют данные оп 50 вузом с наибольшим числом учащихся иностранцев.

И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы [между 2019 и 2020 годом] нет, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, в СМИ появились сообщения о том, что российские вузы начали отчислять студентов-иностранцев из-за отсутствия на занятиях в связи с COVID-19. В Минобрнауки эту информацию отрицают. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в Россию из-за карантинных мер, а также испытывают сложности в связи с проблемами со связью.

Позже Фальков предложил иностранным студентам, которые не могут продолжать обучение в российских вузах в связи с пандемией коронавируса, уходить в академический отпуск.