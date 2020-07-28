Более сотни тест-систем для диагностики COVID-19 зарегистрированы в РФ

https://static.news.ru/photo/990f8cee-d0c4-11ea-a44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса. Свыше 50 из них — отечественного производства. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что с помощью 26 тест-систем проводится полимеразная цепная реакция (ПЦР), а ещё 92 выявляют антитела к коронавирусу.

Попова также рассказал, что в РФ в настоящее время разрабатывается 26 вакцин от COVID-19. Создание препаратов ведётся на базе 17 научных организаций. Вакцина, созданная центром им. Н. Ф. Гамалеи, уже прошла клинические испытания на добровольцах.

Что касается ситуации с коронавирусом в РФ, то, по словам, Поповой, отмечается устойчивое снижение числа новых случаев заражения. Ежедневный тем прироста составляет 0,6%, а коэффициент распространения инфекции составляет менее единицы, передаёт ТАСС.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 823,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 612 тысяч пациентов, умерли 13,5 тысячи.

РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 4,3 млн заболевших), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (более 1,4 млн). Всего пандемией охвачены более 200 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что в России провели более 27 млн тестов на коронавирус. В сутки делается более 200 тысяч таких исследований. Под наблюдением медиков из-за подозрений на наличие инфекции находятся 263,7 тысячи человек.