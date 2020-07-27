В России провели свыше 27 млн тестов на COVID-19

Количество проведённых в России тестов на коронавирус превысило 27 млн. За последние сутки было сделано 239 тысяч таких исследований.
В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся 263,7 тысячи человек,
Согласно последним данным, в России зафиксировано 806 720 случаев заражения. Жертвами коронавирусной инфекции стали 13 192 человека, а выздоровели 597 140 человек. РФ занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют США (более 3,5 млн заболевших) на втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,3 млн) и Индия (более 1,3 млн) соответственно.
Ранее NEWs.ru писал, что главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико спрогнозировал подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября. При этом он отметил, что новая волна будет слабее.
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