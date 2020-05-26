Более двух тысяч обжалований штрафов поступило в Главконтроль Москвы

В Главконтроль Москвы поступило порядка четырёх тысяч обращений касательно режима самоизоляции. 2,5 тыс. из них — обжалования штрафов.
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У нас всего обращений таких различных, в том числе связанных с неудобством обращений с приложением «Социальный мониторинг», около 4 тысяч, — сказал он.
По словам Дачникова, за время действия режима самоизоляции за его нарушение было выписано 54 тыс. штрафов. В Главконтроль поступило 2,5 тыс. обжалований.
Это достаточно маленький процент, это не больше 3% от всего объёма, — сообщил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели. Об этом сообщил источник в одном из столичных департаментов. По словам собеседника издания, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
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