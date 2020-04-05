Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

https://static.news.ru/photo/ddbf3e14-7711-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда сайта «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» провела опрос на тему первой проведённой на самоизоляции недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой.

Самым важным делом было признано общение с семьёй. За этот пункт проголосовали от 21% опрошенных в Telegram, до 43% в Viber. На втором месте обосновались сон и еда — 27% во «ВКонтакте», 21% в Telegram, 11% в Viber. Третью строчку разделили самообразование и физкультура — по 7% на каждой платформе.

Кроме того, многие россияне отметили, что времени на отдых у них совсем нет, потому как работы на изоляции только прибавилось.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне чаще всего проводят время в самоизоляции из-за коронавируса на кухне. Для них это стало не только местом готовки и приёма пищи, но и «кабинетом для работы». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Туту.ру».