Более 8,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

Свыше 8,6 млн тестов на коронавирус проведено в России с начала пандемии. Из них 282 тысячи — за последние сутки.
Об этом
В России в общей сложности зафиксировано 335,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве — 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.
В мире количество инфицированных превышает 5,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 338 тысяч человек, свыше 2 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в России будет запущено производство сверхточного теста на коронавирус. Он позволяет выявить наличие инфекции на самых ранних стадиях с точностью свыше 96%. Предполагается, что ежемесячно будет производиться до 2 млн тестов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен