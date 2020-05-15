Более 8,6 млн тестов на COVID-19 провели в России

https://static.news.ru/photo/27c2dde0-9d91-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 8,6 млн тестов на коронавирус проведено в России с начала пандемии. Из них 282 тысячи — за последние сутки.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что в настоящее время под наблюдением медиков находятся 282 тысячи человек.

В России в общей сложности зафиксировано 335,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве — 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

В мире количество инфицированных превышает 5,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 338 тысяч человек, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в России будет запущено производство сверхточного теста на коронавирус. Он позволяет выявить наличие инфекции на самых ранних стадиях с точностью свыше 96%. Предполагается, что ежемесячно будет производиться до 2 млн тестов.