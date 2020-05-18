Более 70 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

https://static.news.ru/photo/3c13815e-995a-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки составило 71. Накануне сообщалось о 77 подобных смертях за 17 мая.

Общее число жертв COVID-19 в столице теперь составляет 1651. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Отмечается, что всем погибшим пациентам был поставлен диагноз пневмония, результат тестов на коронавирус у них был положительный.

В столице коронавирус выявлен у 146 тысяч человек. Вылечились из них почти 29 тысяч москвичей.

В оперативном штабе ещё раз призвали жителей города при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень циркуляции коронавируса в столице и области упал в 4–5 раз. В Москве он сейчас составляет 2,6%, в Подмосковье — 3,8–3,9%. Такие данные свидетельствуют о падении уровня циркуляции вируса среди населения. Об этом сообщил в эфире Первого канала директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Специалист добавил, что прежде уровень циркуляции коронавируса составлял 12–14%.