Более 50% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

https://static.news.ru/photo/828f82a8-78ae-11ea-bcb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди новых заболевших новой коронавирусной инфекцией жителей столицы более 50% младше 45 лет.

По данным оперштаба Москвы, 7 апреля был подтверждено 697 случаев заражения. Общее число пациентов с COVID-2019 достигло 5181.

Среди новых заболевших 47,5% человек в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет и 4% — дети.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за прошедшие сутки выписали ещё 16 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов в столице достигло 222.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.