Более 4 тысяч заброшенных зданий ликвидировали в Подмосковье Министр по архитектуре МО Гордиенко: в регионе ликвидировали более 4 тысяч заброшенных зданий

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Московской области снесли или достроили более четырех тысяч объектов незавершенного строительства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко. По словам чиновника, несмотря на проделанную большую работу, задач в области осталось еще много.

У нас ликвидировано более четырех тысяч объектов. Из них чуть более половины снесено и чуть меньше половины достроено, приведено в соответствие законодательству и введено в эксплуатацию. Но, тем не менее, несмотря на столь внушительную цифру, работы у нас еще непочатый край: в работе у нас почти три тысячи объектов незавершенного строительства, — объяснил министр.

Гордиенко отметил, что за 2022 год ликвидировано 784 объекта, а в планах до конца года ликвидация ещё 700 объектов. Министр добавил, что на портале «Добродел» жители до 5 октября смогут проголосовать и решить, что будет построено на месте ликвидированных объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что экологическая ситуация в регионе, вызванная лесными пожарами в Рязанской области, полностью нормализовалась. По его словам, концентрация вредных веществ достигла допустимых значений.