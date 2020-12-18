Более 300 детей забрали из подмосковных детдомов во время пандемии

https://static.news.ru/photo/6b2ae9fc-4128-11eb-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что за время пандемии COVID-19 более 300 детей забрали из детдомов региона.

Она отметила, что по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье прилагаются огромные усилия для сокращения числа детских домов. Чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сотрудники таких учреждений в 2020 году забирали воспитанников в свои семьи.

В этом году более 300 детей во время пандемии жили в семьях, потому что мы старались максимально закрыть детские дома, — рассказала Забралова в интервью телеканалу «360».

По её словам, из этих воспитанников детдомов 67 так и остались жить в семье.

Вот она, чуткость, — добавила первый зампред.

Она подчеркнула, что власти продолжат работу по этому направлению.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия стала причиной того, что забирать сирот из детдомов россияне стали онлайн. Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья и знакомство будущих родителей или опекунов с детьми из-за закрытия детдомов на карантин сейчас проводят в режиме видеоконференции.