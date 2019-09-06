Самолёт, выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из Шереметьево из-за неисправности. Обстоятельства случившегося уточняются.
Boeing-777 компании „Россия“, который вылетал из Москвы во Владивосток, прервал рейс из-за неисправности. Возгорания не было. Пострадавших нет, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Борт заменят, и пассажиры продолжат путешествие.
Ранее News.ru писал, что самолёт Boeing 747, следовавший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в аэропорту нигерийского города Минна. Возможной причиной ЧП могли стать неполадки в одном из двигателей воздушного судна. На борту было около 600 пассажиров, возвращавшихся из религиозного паломничества.