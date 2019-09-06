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Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был награждён премией «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.

Председатель жюри Дмитрий Муратов сказал, что все голосовавшие единогласно выбрали Голунова, передаёт ТАСС. Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Это произошло примерно через час после сдачи черновика расследования...