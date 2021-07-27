Boeing-737 экстренно сел в Шереметьево из-за утечки топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К главному редактору издания The Insider (признано в РФ иноагентом) Роману Доброхотову пришла московская полиция. Об этом он написал в Twitter.

Видимо, у меня обыск. Стучится полиция, — говорится в сообщении. Журналист отметил, что на текущий момент ему бы не помешал адвокат. В комментариях пользователи отметили, что уже вызвали юриста. «На...