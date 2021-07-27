Boeing-737 экстренно сел в Шереметьево из-за утечки топлива
Сергей Попов
Сергей Попов
08:37, 28 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажирский самолёт Boeing-737, совершавший рейс Москва-Самара, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя, — пояснил собеседник агентства.
Авиалайнер вылетел из Шереметьево в 06:25 по московскому времени. В аэропорт вылета он вернулся примерно через 40 минут. На борту самолёта находились 57 человек.
Посадка прошла благополучно. Точные причины инцидента и его обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово экстренно сел самолёт белорусской компании Belavia. Воздушное судно совершало рейс из Минска в Анталью. Примерно через час после вылета у лайнера сработал датчик неисправности. В Москве самолёт садился с одним выключенным двигателем. На его борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.