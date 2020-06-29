Общество

Боец MMA Джефф Монсон проголосовал за поправки в Конституцию в Подмосковье

13:05, 29 июня 2020 23
Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Известный боец ММА, депутат муниципального совета Джефф Монсон проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в подмосковном Красногорске.

Исполнил свой долг гражданина РФ. Тем, кто ещё этого не сделал, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны, — цитирует телеканал «360» спортсмена.

Как писал NEWS.ru, поправки в Конституцию РФ за четыре дня до основного голосования, которое пройдёт 1 июля, поддержали 76% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения. Против поправок проголосовали 23,6% ответивших на вопрос.

Как сообщается на официальном сайте центра, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Из них 70,6% ответили на вопрос, а 29,4% отвечать отказались.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 938,2 тыс. человек. Таким образом, явка за 48 часов до его завершения составила 80%.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

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