Боец ЧВК «Вагнер» погиб в бою за Артемовск «Оленино — наш дом»: боец ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Дмитрий Ц.

В группе «Оленино — наш дом» во «ВКонтакте» сообщается, что боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Ц. погиб в бою за Артемовск в ходе спецоперации на Украине. Отпевание состоится 20 февраля в Храме святого равноапостольного Николая Японского. Минобороны России информацию о его смерти не комментировало.

В ходе специальной военной операции, в боях за Артемовск (Бахмут) в составе ЧВК «Вагнер» погиб смертью храбрых Дмитрий Ц., — говорится в сообщении.

Дмитрий родился и вырос в деревне Шоптово и закончил местную школу. По решению родных, его похоронят в деревне Береза рядом с отцом.

Ранее СМИ сообщали, что один из лидеров банды «Приморские партизаны» А. Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе. По данным канала «ОПС-медиа», он мог подписать контракт с ЧВК «Вагнер», когда находился в заключении. Минобороны России информацию не комментировало.

11 февраля E1.RU сообщал о гибели в зоне СВО 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., ранее осужденного за убийство. По информации портала, он был убит 2 декабря в Луганской Народной Республике. Похороны вагнеровца состоялись 11 февраля. Минобороны эту информацию не комментировало.