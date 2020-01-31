https://static.news.ru/photo/e101386a-43eb-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: страница в "Facebook" Маи Хужиной

Пережившая блокаду Ленинграда Евгения Александровна Прошина рассказала, как отнеслась к поздравлению администрации, решившей «порадовать» блокадников хлебом. По её словам, она, как и все ветераны, подарком осталась довольна.

В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким вниманием, — заявила она РЕН ТВ.

Она подчеркнула, что пирог — это своеобразный символ тех 125 грамм хлеба, которые они когда-то получали на карточки.

Глава горсовета Керчи Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете.

Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. Глава региона Сергей Аксёнов поручил провести по факту инцидента служебное расследование. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи уходит в отставку, писал NEWS.ru.