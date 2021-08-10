Известный психолог объяснила Собчак, почему уехала из России

Популярный блогер и известный психолог Вероника Степанова назвала причину отъезда из России. Об этом она рассказала в эфире программы «Осторожно, Собчак!».

Степанова заметила чёткую корреляцию между тем, насколько свободно она может высказываться, и тем, где она живёт. По словам блoгера, чем ближе она находится к России, тем скованнее себя чувствует.

Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой даже со стороны родных, друзей и коллег. А в Мексике у неё нет ощущения эмиграции.

У меня есть ощущение, что я в любой момент пойду в любую точку мира. Я свободный человек и могу перемещаться как хочу, — подчеркнула она.

Блогер отметила, что может приехать в Россию, но только на две-три недели, потому что затем её «пулей тянет назад». Она добавила, что остановила свой выбор на Мексике, потому что это свободная и творческая страна.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак рассказала, что может заставить её навсегда уехать из России. По её словам, это должна быть революция.