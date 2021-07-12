Ксения Собчак рассказала, при каком условии навсегда уедет из России

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, что может заставить её навсегда уехать из России. Главное условие для собственной эмиграции она назвала в интервью с бывшей телеведущей НТВ Юлией Бордовских, опубликованном на YouTube.

Не знаю, я бы, наверное, сделала это (уехала из России. — NEWS.ru) только в случае революции какой-нибудь, — сказала Собчак.

Журналистка, у которой в России есть четырёхлетний сын Платон от российского актёра Максима Виторгана и 70-летняя мать — член Совета Федерации Людмила Нарусова, отметила, что решение об эмиграции далось бы ей тяжело.

Выковырять себя из комфортной среды друзей... Любимый дом, улицы, русский язык... — перечислила трудности жизни за границей Собчак.

Юлия Бордовских, которая недавно вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США, признала обоснованными страхи Собчак в связи с эмиграцией. Бывшая телеведущая рассказала, как в своё время приняла решение уехать из России.

У меня было такое впечатление, что меня кто-то взял и прям вот повёл, — вспомнила Бордовских.

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Валерия Мелаладзе и Альбины Джанабаевой. Певец, в частности, ответил на обвинения в домогательствах, которые выдвинули против его брата Константина Меладзе сразу несколько женщин. А Джанабаева рассказала правду об отношениях с бывшей женой своего нынешнего супруга.