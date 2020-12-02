Блогер Reeflay отрицает причастность к смерти девушки

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Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, отрицает причастность к смерти девушки во время стрима.

По словам источника в правоохранительных органах, об этом молодой человек заявил во время допроса.

Он сообщил, что девушка принимала наркотики, — рассказал собеседник ТАСС.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила, что на теле 27-летней погибшей не нашли признаков насильственной смерти. В настоящее время назначен комплекс экспертиз и проводится проверка. Следователи также проверит сообщения СМИ о возможных противоправных действиях в отношении девушки со стороны блогера.

Как писал NEWS.ru, соседка Решетникова, рассказала, что молодые люди часто скандалили. По словам женщины, в день, когда умерла девушка, также не обошлось без инцидента.

Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет. После медиков в квартиру Решетникова приехали сотрудники полиции, после чего прямая трансляция прервалась.