Блогер раскрыл простой способ скрыть интрижку на стороне

https://static.news.ru/photo/a71d1328-752a-11eb-bf19-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

У обладателей iPhone появился ещё один аргумент в пользу именно таких смартфонов. Оказывается, с помощью одной из малоизвестных штатных функций можно успешно скрыть интрижку на стороне.

Собственно говоря, возможность эта никогда не была секретной. Однако далеко не все о ней знают, так как не залезают в «глубокие» настройки своего девайса. Но блогер под ником @kaansanity рассказал и показал в TikTok, как это можно сделать. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Дело в том, что одна из малоизвестных функций позволяет менять стандартные иконки приложений. Для этого необходимо зайти в программу «Команды», нажать на плюсик в правом верхнем углу, после чего выбрать пункт «Добавить действие». В открывшемся окошке следует найти функцию «Открыть приложение».

В списке всех программ необходимо выбрать ту, которую следует скрыть, — например, соцсеть для знакомств Tinder. После нажатия на иконку с изображением трёх точек нужно выбрать название команды — к примеру, «Погода». Такое название будет у новой иконки, которая появится на домашнем экране. Здесь же предстоит выбрать новую картинку для значка — это также может быть «Погода». В результате у обладателя смартфона на домашнем экране будет красоваться новая иконка под названием «Погода», которая замаскирует социальную сеть и все неоднозначные контакты в ней.

Впрочем, если вторая половина любит невзначай посмотреть погоду на завтрашний день, тогда лучше всего выбрать какое-нибудь малоприметное приложение, на которое вряд ли упадёт взгляд.

Многие пользователи TikTok похвалили автора видео за лайфхак. Однако нашлись и те, кто такой совет раскритиковал. Некоторые недовольно отметили, что им теперь придётся проверить все приложения на смартфонах своих возлюбленных. На всякий случай.

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