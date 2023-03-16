Оставшаяся на свободе блогер Лерчек опубликовала прощальный пост Обвиняемые в отмывании средств супруги Чекалины попрощались с подписчиками в Instagram

Фото: Социальные сети

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Обвиняемая вместе с супругом в отмывании незаконно полученных средств блогер Лерчек (Валерия Чекалина) попрощалась со своими подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ее муж Артем тоже в своем блоге отметил, что не скоро сможет воспользоваться соцсетями.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, следователь просил избрать в отношении супругов меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно, когда телефон в руках последние минуты… Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа, — написала Чекалина.

При этом оба супруга отметили, что на фоне судебного скандала охваты их аудитории выросли до тех же объемов, что и до блокировки.

Сегодня же стало известно, что у Чекалиной арестовали все имущество. Она не имеет доступа к недвижимости, автомобилям и средствам личной фирмы «Би ФИТ». По версии следствия, блогеры отмыли свыше 130 млн рублей. Сами Чекалины все обвинения отрицают.