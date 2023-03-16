На супругов-блогеров Чекалиных завели новое уголовное дело На блогера Лерчек и ее мужа завели дело об отмывании денег

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия и Артем Чекалины

В отношении супругов-блогеров Валерии и Артема Чекалиных (Лерчек и Артемчек) возбуждено новое уголовное дело, на этот раз по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученные преступным путем, сообщает столичный главк СКР в Telegram. По версии следствия, блогеры отмыли свыше 130 млн рублей.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения, — говорится в сообщении ведомства.

В СКР пояснили, что супруги совершали с этими деньгами финансовые операции для придания правомерности владению ими. В ведомстве добавили, что блогеров проверяют на предмет причастности к другим экономическим преступлениям. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Валерии Чекалиной предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Стало также известно, что у Лерчек арестовали счета и имущество.