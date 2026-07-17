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17 июля 2026 в 07:05

Блины теперь кажутся пресной резиной — вместо них готовлю воздушные турецкие пиши. Надуваются как по волшебству

Фото: D-NEWS.ru
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Обожаю, когда тесто надувается на сковороде. Пиши — это магия: снаружи хруст, внутри мягкость. Идеально с белым сыром или медом.

Ингредиенты

Мука — 500 г, теплое молоко — 250 мл, теплая вода — 100 мл, сухие дрожжи — 7 г, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. в тесто, растительное масло — для жарки, белый сыр, мед, варенье или оливки — для подачи.

Как готовлю

Сначала смешиваю теплую воду, сахар и дрожжи — оставляю на 10 минут до пенной шапки. Затем доливаю теплое молоко, соль, масло и постепенно всыпаю муку. Замешиваю мягкое, эластичное тесто (оно не должно липнуть к рукам), но и не забитое мукой. Накрываю пленкой и ставлю в тепло на час. Тесто должно увеличиться вдвое. Потом обминаю его на столе, делю на 10–12 кусочков и раскатываю в лепешки толщиной в 1 см. Даю им отдохнуть еще 15 минут — это важно, чтобы пиши надулись. Наливаю масло в сковороду слоем в полсантиметра, хорошо разогреваю. Обжариваю лепешки по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые отправляю на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю сразу горячими — с творожным сыром, медом или вареньем.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Обожаю, когда тесто надувается прямо на глазах — пиши вздулись пузырем за пару минут. На вкус нежные, слоистые, с легкой кислинкой дрожжей. Я подал их со сливками и медом. Рекомендую пробовать с разными начинками.

Проверено редакцией
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