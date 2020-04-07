Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Церемония освящения Благодатного огня пройдёт в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, 18 апреля, без участия паломников. После огонь доставят в столицы православных стран.
По словам главы департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акивы Тора, члены дипломатических делегаций будут ожидать огонь у Яффских ворот, чтобы доставить его в аэропорт Бен Гурион.
Некоторые православные страны присылают самолёты для того, чтобы доставить огонь домой, — отметил он.
Тор подчеркнул, что самолётам позволят приземлиться в Бен Гурионе, однако находящиеся на борту люди не смогут выйти — Благодатный огонь им передадут через открытые двери,
Как писал NEWS.ru, ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Церковь отмечала Пасху во времена чумы и войн, будет отмечать и во время пандемии коронавируса.
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